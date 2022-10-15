Калуга, 15 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев предложил мобилизовывать выходцев из Средней Азии, ставших гражданами РФ наравне с теми, кто является гражданином России по рождению. Об этом спикер калужского областного парламента заявил 14 октября в Твери в рамках заседания заседании Совета законодателей ЦФО при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте» В Калуге проводили мобилизованных

«Военкоматы пока этим не занимаются. Нужно указание руководства — министерства обороны РФ, чтобы эта работа пошла. Это предложение совет поддержал», — отметил Геннадий Новосельцев.

«Калуга совместно с центром добровольческого движения #МыВместе делает особый акцент на обеспечении мобилизованных всем необходимым. Уже закупили и многим передали вещи первой необходимости, тепловизоры, спальники и многое другое. Продолжим это делать», — написал в социальных сетях городской голова областного центра Дмитрий Денисов.

«Заверил калужан, что не стоит беспокоиться о своих родных и близких — они в надёжных руках. По любым вопросам семьи мобилизованных могут напрямую обращаться ко мне. Буду стараться исполнять поступившие просьбы чётко и оперативно», — отметил Дмитрий Денисов.