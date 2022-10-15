Киев, , 09:54 — REGNUM Факт ночных и утренних атак по ряду объектов энергетической и промышленной инфраструктуры на оккупированной нацистским режимом Киева территории Запорожской области признал 15 октября глава так называемой киевской областной администрации Запорожья Александр Старух в своём телеграм-канале.

Удар по боевикам Mil.ru

По словам Старуха, в течение ночи были нанесены удары дронами-камикадзе по ряду объектов энергетической и промышленной инфраструктуры, название которых он не уточнил.

В то же время представитель киевского террористического режима отметил, что на одном из объектов в результате этого вспыхнул пожар, который уже потушен. При этом Старух утверждает, что затем Запорожье было обстреляно со стороны ВС России ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Отметим, как ранее неоднократно сообщалось, киевские власти постоянно списывают неудачную работу своих систем противовоздушной обороны на действия российских военных.