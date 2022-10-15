Киев, , 09:45 — REGNUM Из-за сбоев Starlink несколько недель назад в штабах ВСУ отдавали приказы вслепую, что приводило к провалу наступлений и большим потерям. Об этом рассказал источник в военной разведке.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

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По мнению экспертов, как передает RT, именно эта система связи помогает операторам ракетных установок и командирам артиллерийских батарей ВСУ выбирать наиболее важные цели.

Существует несколько версий, почему эффективность американской спутниковой связи на территории б. УССР упала. Полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что у России есть возможности поставить для неё помехи или заглушить сигнал.

В то же время в сети предполагают, что скорость передачи данных спутников мог снизить Илон Маск за неоплату услуг со стороны Киева.

Ранее он говорил, что SpaceX уже потратила на обслуживание системы связи $80 млн. По словам Маска, компания больше не может финансировать существующую систему.