Астана, 15 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. ЦИК Казахстана зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом для участия в досрочных президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Кажыкен стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации после действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Как пояснил член ЦИК Шавхат Утемисов, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенные лица собрали в поддержку Кажыкена подписи 122 184 граждан во всех регионах страны, все они были проверены, достоверными признаны 120 055.

Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября.