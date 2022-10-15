ЦИК Казахстана зарегистрировал Кажыкена кандидатом на президентские выборы
Астана, 15 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. ЦИК Казахстана зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом для участия в досрочных президентских выборах.
Иван Шилов ИА REGNUM
Казахстан
Кажыкен стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации после действующего президента Касым-Жомарта Токаева.
Как пояснил член ЦИК Шавхат Утемисов, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенные лица собрали в поддержку Кажыкена подписи 122 184 граждан во всех регионах страны, все они были проверены, достоверными признаны 120 055.
Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября.