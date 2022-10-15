Лондон, 15 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уйдёт в отставку со своего поста в течение нескольких недель. Об этом 15 октября заявил уволенный накануне экс-глава британского минфина Квази Квартенг, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Policy Exchange Лиз Трасс

«Квартенг считает, что обратные решения Трасс по бюджету и его увольнение вряд ли будут достаточными, чтобы спасти её от отставки», — говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что в этом уверен не только бывший глава минфина Британии, но и другие чиновники правительства страны, считающие отставку нынешнего премьер-министра вопросом времени.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что министр финансов Великобритании, автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг уволен с занимаемого поста британским премьер-министром Лиз Трасс.