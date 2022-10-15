Донецк, , 09:36 — REGNUM Один мирный житель погиб, шесть — пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны ВСУ. Об этом 15 октября передает штаб территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов.

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