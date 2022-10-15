Москва, , 09:32 — REGNUM Самым доступным для мошенников инструментом прослушивания мобильных телефонов является использованием шпионских программ. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов агентству «Прайм».

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Специалист по информационной безопасности рассказал, что теоретически мошенники могут воспользоваться несколькими методами для прослушки мобильного телефона. Одним из таких способов является подключение к сети оператора через уязвимость в протоколе сигнализации SS7 (Signaling System № 7).

Для этого мошенникам требуется знать номер телефона потенциальной жертвы. При подключении к SS7 злоумышленники получают возможность слышать и записывать все вызовы.

Магомедов отметил, что этот метод требует наличия у мошенников серьёзного оборудования и знаний. Как правило, злоумышленники не прибегают к таким методам для попытки прослушки среднестатистических граждан.

Более простым способом является использование шпионских программ, которые под тем или иным предлогом устанавливаются на устройство пользователя. Для защиты от таких программ эксперт порекомендовал использовать антивирус и не устанавливать на гаджет подозрительные приложения.

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