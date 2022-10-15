Париж, 15 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Отключения электричества во Франции грядущей зимой неизбежны даже при отсутствии экстремально низких значений температуры воздуха. Об этом 14 октября сообщило Midi Libre со ссылкой на секретаря комитета французской электроэнергетической компании EDF Филиппа Пейджа Ле Мерура.

ИА REGNUM Без света

Уточняется, что ранее EDF считала, что она сумеет обеспечить Францию электричеством с помощью предпринимаемых жителями страны «небольших шагов», однако 13 октября на заседании социально-экономического совета компании Ле Мерур подчеркнул, что зимой не удастся обойтись без отключения электроэнергии.

При этом также секретарь комитета EDF уточнил, что даже при «обычной с точки зрения холода» зиме без отключений электроэнергии обойтись не удастся, в то время как ранее в компании заявляли, что такое возможно только при очень холодной зиме.

Также указывается, что Ле Мерур заявил об этом на фоне сообщения профсоюзов о начале забастовки на восьми ядерных реакторах EDF для поддержки бастующих на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии в ближайшие дни решит спор по поводу использования объектов ядерной энергетики.