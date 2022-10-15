Балтийск, Калининградская область, 15 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. На аэродроме Чкаловск Балтийского флота прошла торжественная церемония уже четвёртой отправки мобилизованных граждан из Калининградской области в воинские части для проведения курса подготовки и боевого слаживания. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В учебные центры Минобороны России самолетом Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС было отправлено около 150 военнослужащих, прошедших обучение на полигонах Балтийского флота по программе индивидуальной подготовки.

Дмитрий Артёмов, заместитель председателя правительства Калининградской области Ирина Сорокина, представители общественных и ветеранских организаций, юнармейцы». пресс-служба Минобороны РФ «В церемонии приняли участие заместитель командующего Балтийским флотом по военно-политической работе капитан первого ранга, заместитель председателя правительства Калининградской области, представители общественных и ветеранских организаций, юнармейцы».

По время погрузки в самолёт оркестр штаба Балтийского флота исполнил марш «Прощание славянки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области с начала частичной мобилизации вступили в брак более 630 мобилизованных бойцов.