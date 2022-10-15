Омск, , 09:22 — REGNUM В Омской области перед судом предстанет бывший директор завода специальных металлоконструкций по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

По версии следствия, предприниматель для занижения налогооблагаемой базы включил в состав налоговых вычетов за 2016–2017 годы расходы по сделкам без реальных хозяйственных операций. Таким образом, он недоплатил налогов на 22,2 млн рублей. Свою вину фигурант не признал.

«На имущество обвиняемого наложен арест, а также на квартиру, приобретенную на средства и оборудование подконтрольного ему юридического лица ООО «Стратегия», приобретенное обвиняемым в период руководства указанной организацией», — добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

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