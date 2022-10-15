Вашингтон, , 09:15 — REGNUM В результате экономической войны с Россией могут потерять своё финансовое влияние в мире Соединенные Штаты. О этом 14 октября написал журналист и колумнист американской газеты The Washington Post Фарид Закария.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам автора, последствия ведущейся западными странами экономической войны против России, вероятнее всего, будут ощущаться ещё в течение десятилетий.

«Сейчас мы живем в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны ещё не ядерные, но уже заоблачные — даже для США», — говорится в публикации.

При этом журналист отметил, что «главная опасность» для США в этом противостоянии в том, что они ведут эту глобальную экономическую войну в одиночку и используют при этом «уникальный статус доллара».

Также Закария указал, что на фоне этого многие страны: государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Индия, Турция, Индонезия и Китай, делают попытки «вырваться» из-под контроля американского доллара и «уйти прочь от далеко идущей экономической мощи Вашингтона».

В то же время, автор публикации уточнил, что, как он считает, президенту США Джо Байдену нужно заявить, что американские власти якобы используют доллар для этого только из-за «беспрецедентного вызова» со стороны России и «не станут» им так пользоваться при обычных обстоятельствах.

В противном случае, по мнению Захарии, нынешняя эпоха станет моментом, «когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от Америки», а власти США — «терять, как выразился один французский президент, свою «непомерную привилегию» на мировую резервную валюту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель американского министра финансов Уолли Адейомо заявил, что санкции Запада якобы существенно обезоружили российскую армию.