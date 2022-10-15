Анкара, , 09:15 — REGNUM Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло. Об этом 15 октября сообщает телеканал TRT со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Турция Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Еще два человека погибли, число жертв в результате взрыва на угольной шахте достигло 28 человек», — отмечается в сообщении. 11 пострадавших госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в шахте в городе Бартын прогремел взрыв. На месте ЧП на глубине 300 м находились 115 шахтеров, некоторых из них эвакуировали.