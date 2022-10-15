Берлин, 15 октября 2022, 09:12 — REGNUM Правительство Германии в ближайшие дни решит спор по поводу использования объектов ядерной энергетики, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.
Конфликт в правящей немецкой коалиции вспыхнул из-за планов властей отложить до конца 2022 года мораторий на применение атомной энергии.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября правительство ФРГ не смогло одобрить законопроект о переводе в резерв двух последних действующих в Германии АЭС.