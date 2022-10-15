Мадрид, , 09:03 — REGNUM Мероприятие, посвящённое Лионелю Месси намеревается провести испанский футбольный клуб «Барселона», воспитанником которого является аргентинец. Об этом сообщила пресс-служба клуба, приведя слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

«Месси всегда будет в нашей памяти. 17 октября исполняется 18 лет со дня его дебюта за «Барселону». Мы думали о том, чтобы сделать что-то. Мы все знаем о его истории успеха», — сказал Лапорта.

Также президент клуба добавил, что надеется увидеть футболиста в Париже, на гала-концерте «Золотой мяч».

Месси начал свою карьеру футболиста в «Барселоне», дебютировав в 2004 году в основном составе. Футболист в составе «сине-гранатовых» провёл 778 матчей, из них он показал результат в 672, и сделал 303 результативные передачи. Вместе с клубом он завоевал 35 титулов и стал обладателем «Золотого мяча» шесть раз.

В 2021 году Месси перешёл во французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). В текущем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил девять мячей и провёл восемь результативных передач.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси назван лучшим футболистом в истории по версии журнала FourFourTwo.

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