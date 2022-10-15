Пенза, , 08:59 — REGNUM Заслуженный артист России Анатолий Хрусталев умер в Пензе на 78 году жизни. Об этом 15 октября сообщается на сайте Министерства культуры Пензенской области.

«13 октября ушел из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталев», — отмечается в сообщении.

В Минкульте региона называют Хрусталева талантливым певцом, добрым и чутким человеком.

«Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения», — отметили в министерстве.

Хрусталев был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы. Проработал в Пензенской областной филармонии более 40 лет, а далее — в концертном зале «Пензаконцерт».