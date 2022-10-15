Бабушкин, Бурятия, 15 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии продолжается обход многоквартирных домов, где в результате землетрясение были повреждены кирпичные дымовые трубы.

Телеграмм-канал Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Землетрясение в Бурятии

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, жители пострадавших квартир при необходимости будут эвакуированы в пункт временного размещения.

«Объект расположен на базе местной школы и рассчитан на 200 человек, однако пока желающих среди населения нет», — отметили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано утром 15 октября. В результате были выявлены лёгкие повреждения в школах, детсадах и многоквартирных домах в трёх районах.

По предварительным данным, пострадавших нет. В обследовании объектов задействовано более 300 человек и 79 единиц техники.