Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Члены экипажа пилотируемой миссии Crew-4 провели на Международной космической станции 170 дней, преодолев на борту станции более 116 млн километров. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Приводнение Crew Dragon Official SpaceX Photos

Космический корабль SpaceX в рамках миссии Crew-4 приводнился в Атлантическом океане у берегов штата Флорида 15 октября. На борту корабля на Землю вернулись астронавты NASA Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

Они находились на орбитальной станции с апреля 2022 года. За это время астронавты провели исследования в сфере космической медицины, биологии и материаловедении. Эта миссия стала первым космическим полётом для Хайнса и Уоткинса, Линдгрен побывал в космосе второй раз.

Первая женщина-космонавт из Италии — Саманта Кристофоретти — также совершила вторую экспедицию на МКС. В NASA отметили, что в ходе двух полётов она провела в космосе в совокупности 311 дней, что является вторым результатом среди женщин-астронавтов. Во время последнего полёта она совершила два выхода за борт МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым для технического обслуживания станции.

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