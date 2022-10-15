Кито, , 08:47 — REGNUM Вандалы повредили законсервированную ветку нефтепровода в эквадорской провинции Напо, в результате чего произошла утечка нефти, которая оставалась в трубе. Об этом сообщила на своем сайте компания OCP Ecuador, которой принадлежит объект.

Авария Цитата из к/ф «Глубоководный горизонт». реж Питер Берг. 2016. Гонконг, США

Место инцидента находится в районе Пьедра-Фина в долине реки Амазонка. В OCP Ecuador отметили, что ее специалистам удалось вовремя обнаружить проблему и начать операции по очистке.

Вместе с тем в компании не смогли уточнить, какое количество нефти попало в окружающую среду. Происшествие не повлияло на работу основной действующей ветки трубопровода OCP.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября глава государственной нефтяной компании Нигерии NNPC Меле Кьяри заявил об обнаружении в стране незаконного трубопровода, идущий от одного из основных нефтяных терминалов к морю.

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