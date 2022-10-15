Киев, , 08:46 — REGNUM Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе утром 15 октября.

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«Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают… Предварительно без жертв», — написал он в Telegram-канале.

Также обладминистрации ряда регионов б. УССР сообщили о воздушной тревоге, в том числе в Киеве.

Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на территории б. УССР. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом.