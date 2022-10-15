Омск, , 08:43 — REGNUM В Омске по факту смерти 11-летнего ребёнка в результате наезда возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Омской области.

Грузовик сбил насмерть ребёнка в Омске УМВД по Омской области

Авария произошла днём 14 октября. По данным ведомства, 41-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ на улице Мельничная сбил мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате потерпевший скончался на месте.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания», — добавили в управлении.

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