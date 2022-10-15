Берлин, , 08:34 — REGNUM От проведения совместного расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» отказались Швеция, ФРГ и Дания, которые теперь проведут каждая собственное расследование. Об этом 15 октября сообщил портал германской новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несёт ответственность за это. Но этого всё-таки не произойдет», — говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что больше совместной следственной группы нет, и уточняется, что вначале из неё вышла Швеция, а затем и Дания.

Кроме этого, добавляется, что шведская сторона заявила об обеспокоенности в вопросе секретности, и подчёркивается, что теперь каждая из указанных стран ведёт собственное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что у Германии была опора, запасной вариант — «Северный поток — 2», но его взорвали террористы.