Нагорный Карабах, 17 апреля, 2008, 16:57 — ИА Регнум. Правительство Нагорного Карабаха подвело предварительные итоги тендера на проект системы водоснабжения города Степанакерта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте, из представленных на тендер трех пакетов предложений наибольшее количество баллов получил совместный проект Ереванского архитектурно-строительного университета и института "Армводпроект". Среди лучших оказались организации "Ереванпроект" и "Джиндж".

Окончательный победитель конкурса будет определен после изучения предложений по финансовым затратам будущего проекта. По словам мэра Степанакерта Вазгена Микаеляна, подготовку проектно-сметной документации намечается завершить в течение 18 месяцев, после чего с выбранной организацией будет заключен договор. Программу предусматривается финансировать как за счет государственного, так и частного капитала.