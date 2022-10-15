Буэнос-Айрес, , 08:32 — REGNUM Власти Аргентины разрешили покинуть страну последним членам экипажа самолёта Boeing 747-300M венесуэльской компании Emtrasur, задержанного в Буэнос-Айресе по запросу США. Об этом со ссылкой на решение судьи Федерика Вильены 14 октября сообщает телеканал Todo noticias.

Венесуэла

Аргентинский суд запретил экипажу самолёта венесуэльской компании Emtrasur покидать страну в июне, на самолёт также был наложен арест. В отношении экипажа, состоящего из 14 граждан Венесуэлы и пяти иранцев, началось следствие по подозрению в причастности к террористической деятельности. В сентябре покинуть Аргентину разрешили 14 членам экипажа, в отношении которых обвинения не подтвердились.

Согласно постановлению судьи, не удалось обнаружить достаточных доказательств причастности к террористической деятельности и в отношении остававшихся в стране последних пяти членов экипажа — двух венесуэльцев и трёх иранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от Аргентины вернуть задержанный в стране транспортный самолёт Boeing 747-300M, принадлежащий Боливарианской Республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро потребовал от Аргентины вернуть венесуэльский самолет