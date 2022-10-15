Буэнос-Айрес, 15 октября 2022, 08:32 — REGNUM Власти Аргентины разрешили покинуть страну последним членам экипажа самолёта Boeing 747-300M венесуэльской компании Emtrasur, задержанного в Буэнос-Айресе по запросу США. Об этом со ссылкой на решение судьи Федерика Вильены 14 октября сообщает телеканал Todo noticias.

Венесуэла
Венесуэла

Аргентинский суд запретил экипажу самолёта венесуэльской компании Emtrasur покидать страну в июне, на самолёт также был наложен арест. В отношении экипажа, состоящего из 14 граждан Венесуэлы и пяти иранцев, началось следствие по подозрению в причастности к террористической деятельности. В сентябре покинуть Аргентину разрешили 14 членам экипажа, в отношении которых обвинения не подтвердились.

Согласно постановлению судьи, не удалось обнаружить достаточных доказательств причастности к террористической деятельности и в отношении остававшихся в стране последних пяти членов экипажа — двух венесуэльцев и трёх иранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от Аргентины вернуть задержанный в стране транспортный самолёт Boeing 747-300M, принадлежащий Боливарианской Республике.

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