Лисичанск, ЛНР, , 08:32 — REGNUM Рейд разведки группы «Вагнера» позволил занять на лисичанском направлении новые позиции.

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Бойцы провели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы, что позволило занять новый район и укрепиться.

«До противника — 250−300 метров. В следующей посадке они стоят», — рассказал один из разведчиков группы РИА Новости.

14 октября в МВД ЛНР сообщили, что ВСУ могут пойти на прорыв в направлении Сватово. По данным ведомства, ВСУ могут предпринять попытку прорыва на сватовском направлении в начале следующей недели.