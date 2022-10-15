Березовский район, Красноярский край, 15 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Берёзовском районе Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах крупного ДТП с участием десяти автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

По предварительным данным, утром 15 октября на 6 км дороги Красноярск — Железногорск из-за несоблюдения дистанции столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Toyota Corolla. Через некоторое время с ними столкнулись ещё два автомобиля — Шевроле Нива и Toyota Avensis.

Пытаясь избежать столкновения, водитель грузового MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой Toyota Corolla, задел ещё четыре автомобиля, после чего съехал в кювет.

«В результате ДТП с грузовиком пострадал 45-летний водитель «Тойоты». Он​ был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, водителей в Красноярском крае регулярно предупреждают о гололёде на дорогах. Этому способствуют отрицательные температуры по ночам, и слабые положительные — в дневное время.