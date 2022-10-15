Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Девочке-подростку, случайно оказавшейся рядом, дал неожиданный совет про отношения с парнями президент США Джозеф Байден. Неловкая ситуация произошла 14 октября во время выступления в колледже Ирвин-Вэлли в американском штате Калифорния.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Произошедшее записал на видео журналист, находившийся рядом, он выложил видеоролик в своём Twitter.

Короткая видеозапись запечатлела группу девочек из числа учащихся колледжа, стоящих рядом с американским лидером. Неожиданно президент США остожно положил руки на плечи одной из девочек и, склонившись над её ухом, даёт ей совет.

«А теперь важная вещь, которую я говорил своей дочери и внучкам. Не связывайся всерьез с парнями, пока не исполнится 30 лет», — сказал Байден, при этом он повторил эту фразу дважды.

Девочка явно не ожидала таких откровений от главы государства и, судя по видеокадрам, смутилась. Тем не менее, она ответила Байдену: «Хорошо». После чего к журналисту подошла охрана и попросила прекратить видеосъёмку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден ходе выступления в штате Колорадо ошибочно заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя на самом деле он скончался в 2015 году от онкологического заболевания.

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