Киев, , 08:25 — REGNUM Воздушная тревога зазвучала с утра 15 октября по всей территории б. УССР. Тревога также объявлена в Киеве.

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Администрации сразу нескольких областей б. УССР опубликовали похожие сообщения в своих ТГ-каналах. Воздушная тревога объявлена в Ровненской, Волынской, Тернопольской областях, в Одесской и Николаевской областях, а также в Сумской и Полтавской областях.

Ракетный удар по одному из районов Киевской области также официально подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.