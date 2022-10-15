Москва, , 08:23 — REGNUM В ходе боевых действий на территории б. УССР подтвердили свою эффективность и в том числе — в борьбе с поставленной киевским нацистам артиллерией НАТО, новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом 15 октября рассказал информированный источник.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, которые приводит РИА Новости, несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» были испытаны во время военных действий на территории б. УССР.

«Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск [Киева], в том числе с применяемыми [киевскими] военными артиллерийскими системами стран НАТО», — сказал источник.

Отметим, комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» предназначается для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет, фиксируя акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов, после чего он выдаёт оператору точные координаты местоположения орудия.