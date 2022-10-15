Москва, 15 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Сотрудники Московского автозавода готовятся к скорому запуску производства автомобилей «Москвич». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Лев Шепелев. Конвеер завода «Москвич»

На Московском автозаводе рассказали, что предприятие разработало собственную методику обучения для внедрения системы производства. Обучения включает моделирование процесса выпуска автомобиля, отработку всех этапов производства на практике и разбор нестандартных ситуаций.

Руководители департаментов уже прошли обучение. В ближайшее время обучающие программы пройдут все сотрудники автозавода.

«Сборка первых моделей на Московском заводе начнётся уже скоро», — подчеркнули на предприятии.

Заводом «Москвич» с 2014 года управлял французский концерн Renault. Весной 2022 года корпорация ушла из России, а предприятие было передано правительству города.

Правительство столицы работает над запуском производства на Московском автозаводе в сотрудничестве с ПАО «КамАЗ». Планируется, что новые «Москвичи» будут оснащаться электрическими двигателями. Запуск производства ожидается в конце 2022 года.