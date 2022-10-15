Московский автозавод анонсировал скорый запуск сборки первых «Москвичей»
Москва, 15 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Сотрудники Московского автозавода готовятся к скорому запуску производства автомобилей «Москвич». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
На Московском автозаводе рассказали, что предприятие разработало собственную методику обучения для внедрения системы производства. Обучения включает моделирование процесса выпуска автомобиля, отработку всех этапов производства на практике и разбор нестандартных ситуаций.
Руководители департаментов уже прошли обучение. В ближайшее время обучающие программы пройдут все сотрудники автозавода.
«Сборка первых моделей на Московском заводе начнётся уже скоро», — подчеркнули на предприятии.
Заводом «Москвич» с 2014 года управлял французский концерн Renault. Весной 2022 года корпорация ушла из России, а предприятие было передано правительству города.
Правительство столицы работает над запуском производства на Московском автозаводе в сотрудничестве с ПАО «КамАЗ». Планируется, что новые «Москвичи» будут оснащаться электрическими двигателями. Запуск производства ожидается в конце 2022 года.