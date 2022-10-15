Москва, , 08:19 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко наградил победителей и призеров II Международной олимпиады по финансовой безопасности. Она проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Торжественная церемония закрытия олимпиады прошла на федеральной территории «Сириусе».

Лучшими из почти 500 финалистов стали 26 школьников и 72 студента из всех 12 стран-участниц. В числе победителей и призеров — 80 представителей России.

«Международная финансовая олимпиада стала по настоящему молодежным движением, объединяющим 12 стран. Мы благодарны Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за решение о ее проведении. Общий охват аудитории мероприятиями Олимпиады превысил 3 миллиона человек. Сегодня я пообщался с представителями из Индии, ЮАР, Казахстана, Узбекистана, Бразилии и других стран. Главное, что я вынес из нашей встречи — это стремление молодых людей к самосовершенствованию и равноправному партнерству. Действительно, вместе нам гораздо легче решать любые, даже самые сложные задачи, связанные с международными преступлениями в финансовой сфере. Сообща — мы горы свернем!», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«Безусловная польза проведения всех этапов Олимпиады заключается в том, что она работает на решение важной задачи по развитию финансовой грамотности как неотъемлемой части культуры современного человека. Знания, полученные в ходе олимпиады, будут способствовать повышению общей грамотности наших ответственных и мотивированных молодых граждан.

Уверен, что каждый — от школьника и студента до организатора и партнёра — смог найти для себя что-то новое и полезное, а также получил незабываемый опыт участия в Международном соревновании. Участие в таких просветительских мероприятиях, как Олимпиада по финансовой безопасности, — это инвестиция в себя, которая многократно окупится в будущем», — сказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Успешное проведение олимпиады по финансовой безопасности, организованной Росфинмониторгом, продемонстрировало, что у нас в стране — уникальные образовательные возможности и программы, соответствующие всем международным стандартам. Мы в очередной раз подтвердили высочайший профессиональный уровень наших педагогов. В течение года между финалами олимпиады будут проходить образовательные сессии совместно с Международным сетевым институтом Росфинмониторинга, Научно-технологическим университетом «Сириус», Академией ПСБ. Таким образом будет обеспечена связь между нашими методистами, которые готовят задания, и восприятием этих задач участниками из разных стран. Я уверена, что финалисты этой олимпиады будут приезжать в «Сириус» уже как руководители стартапов или крупных проектов, а также в качестве педагогов или экспертов», — отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

Вице-премьер также поблагодарил организаторов олимпиады — «Росфинмониторинг» и лично директора федеральной Службы Юрия Чиханчина, «Сириус» и председателя Совета федеральной территории, руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву, Краснодарский край, Минобрнауки и российские вузы — за гостеприимство и высокий уровень подготовки.

Напомним, что проведение Международной олимпиады по финансовой безопасности соответствует целям и задачам национального проекта «Образование», основная цель которого — обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе с использованием такие механизмов, как проведение олимпиад.