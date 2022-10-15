Чита, , 08:19 — REGNUM Сотрудники ПАО «ТГК-14» передали реактивно-артиллерийскому дивизиону из Забайкалья спецтехнику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Забайкальские энергетики передали мобилизованным спецтехнику Телеграмм-канал ТГК-14

В перечень переданного оборудования входят бензогенераторы, бензопилы, сварочный аппарат, а также строительный и крепёжный инвентарь. Груз был куплен на средства, собранные коллективом аппарата управления энергокомпании.

По словам заместителя гендиректора ТГК-14 по безопасности Игоря Рыжкова, в подразделение, сформированное из мобилизованных забайкальцев, вошли трое работников энергетической компании.

«Чтобы нашим ребятам было тепло и светло, чтобы они смогли сделать укрытия и наладить свой быт, мы передаём наш груз. Это вклад в сохранение жизней забайкальских бойцов и укрепление их боеспособности», — отметил он, пожелав бойцам вернуться домой с победой целыми и невредимыми.