Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:18 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске воспитанники детского сада «Синеглазка» прошли посвящение в казаки. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Посвящение в казачата. Скриншот из сюжета «Ямал-Медиа» «Ямал-Медиа»

Квалификационные испытания прошли 19 мальчиков и девочек из подготовительной группы. Для посвящения в казаки им пришлось бегать, кувыркаться, приседать и отжиматься. Эта группа стала первой на Ямале, где детей будут воспитывать в духе казачьих традиций.

Все ребята прошли испытания и получили право надеть кубанку. Далее юных казаков Ямала научат технике фланкировки и элементам рукопашного боя.