Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 15 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске воспитанники детского сада «Синеглазка» прошли посвящение в казаки. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

«Ямал-Медиа» Посвящение в казачата. Скриншот из сюжета «Ямал-Медиа»

Квалификационные испытания прошли 19 мальчиков и девочек из подготовительной группы. Для посвящения в казаки им пришлось бегать, кувыркаться, приседать и отжиматься. Эта группа стала первой на Ямале, где детей будут воспитывать в духе казачьих традиций.

Все ребята прошли испытания и получили право надеть кубанку. Далее юных казаков Ямала научат технике фланкировки и элементам рукопашного боя.