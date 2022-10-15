Тегеран, , 08:20 — REGNUM Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что Исламская Республика готова использовать свои возможности для решения разногласий между Азербайджанской Республикой и Арменией. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim 14 октября.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на встрече с президентом Азербайджана в кулуарах саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который прошел в столице Казахстана, президент Ирана подчеркнул:

«Страна выступает против иностранного военного присутствия в Кавказском регионе под любым предлогом, при этом Исламская Республика готова использовать свои огромные возможности для разрешения споров между Азербайджанской Республикой и Арменией».

Со своей стороны Алиев подчеркнул необходимость продолжения процесса углубления двустороннего экономического сотрудничества с Ираном, отметив, что Азербайджан продолжает работать над поддержанием стабильности и безопасности в Закавказье.

«Азербайджанская Республика проводит независимую внешнюю политику», — сказал президент, приветствуя укрепление связей между народами прикаспийских государств.