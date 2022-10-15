Тегеран, 15 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 14 октября президент Исламской Республики ИранИбрагим Раиси заявил, что ошеломляющий прогресс иранцев является причиной неприязни врага к иранскому народу, отметив, что враги Ирана стремились причинить стране неприятности в ходе недавних беспорядков, однако иранцы победили их терпением и настойчивостью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

Выступая перед главами ветвей иранского правительства, официальными лицами и гостями 36-й Международной конференции исламского единства на встрече с Лидером Исламской революции, президент Ирана рассмотрел причину неприязни врага к иранцам.

Раиси отметил, что во время недавнего визита в Нью-Йорк генеральный секретарь Организации Объединенных Наций извинился перед ним на закрытой встрече и заявил, что, несмотря на значительные усилия, он не смог приостановить действие санкций против Ирана.

Говоря о научном прогрессе Ирана, экономическом росте, снижении инфляции и расширении коммерческого и международного сотрудничества, президент Ирана поблагодарил иранцев за их искреннее сотрудничество с правительством, особенно в осуществлении экономических реформ.

Он также отметил: «В последнее время враги Ирана все чаще стремятся причинить стране неприятности, однако иранцы победили их с терпением и настойчивостью, как и в прошлом».