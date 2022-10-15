Брюссель, , 08:15 — REGNUM С 17 по 30 октября будут проходит плановые учения Североатлантического альянса (НАТО) по ядерному сдерживанию, в них примут участие 14 стран и будет задействовано до 60 самолётов. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Военно-воздушные силы НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию с участием десятков самолетов над северо-западом Европы, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в ходе указанных плановых манёвров альянса, получивших название «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), не будет задействовано боевое оружие.

Также указывается, что учения будут идти до 30 октября и в них примут участие 14 стран и задействуют до 60 боевых самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что танковый батальон вооруженных сил США, находящийся в литовском городе Пабраде, останется в республике как минимум до начала 2026 года.