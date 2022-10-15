Тегеран, 15 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Ссылаясь на роль западных стран в провоцировании беспорядков по всей стране, министр внутренних дел ИранаАхмад Вахиди заявил, что некоторые из участников беспорядков получали средства на свои банковские счета каждые 15 минут. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 октября.

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По словам Вахиди, некоторые из участников беспорядков прошли обучение в зарубежных странах и получали оттуда средства.

«В случае с одним человеком, который был арестован перед зданием министерства внутренних дел, было отмечено, что на его банковский счет каждые 10−15 минут поступало от 25 до 30 миллионов томанов (примерно от 750 до 900 долларов)», — сообщил глава МВД Ирана.

По его словам, в беспорядках участвовали агенты множества стран, в том числе организованные группы израильского режима.

Вахиди сослался на усилия западных СМИ нанести вред иранскому народу, отметив, что только в США за одну неделю было опубликовано 1504 статьи о беспорядках. По словам министра, с 16 по 24 сентября по этой теме было написано 720 статей в Великобритании, 830 в Германии, 655 во Франции, 207 в Испании и 497 в Италии.

Протесты в связи с гибельюМахсы Амини вспыхнули сначала в ее родной провинции Курдистан, а затем в нескольких других районах, включая столицу.