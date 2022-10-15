Тегеран, , 08:27 — REGNUM После возвращения из двухдневной поездки в Казахстан президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси рассказал о достижениях своего визита в центральноазиатскую страну. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 октября.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

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«Заседание СВМДА играет важную роль в качестве механизма сближения, сотрудничества и безопасности в Азии», — заявил президент Ирана.

«На этом саммите мы подчеркнули, что безопасность региона должна быть эндогенной, и вмешательство внешних сил не только не является решением проблемы, но и усугубляет ее», — сообщил Раиси.

Говоря о новой главе отношений между Исламской Республикой Иран и Казахстаном, иранский лидер заявил: «На встрече с казахстанскими официальными лицами была подчеркнута необходимость развития экономических и торговых отношений».

Президент также объявил о возобновлении обмена нефтью в качестве одного из других соглашений, заключенных между Ираном и Казахстаном.

«Хотя этот процесс начался около 10 лет назад, он был приостановлен из-за некоторых проблем. В ходе этой поездки было решено возобновить обмен нефтью между нашими странами», — сообщил Раиси.