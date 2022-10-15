Прага, , 08:11 — REGNUM Запрет на экспорт березы из России, действующий в рамках санкций Запада, спровоцировал в мире дефицит и резкий рост стоимости туалетной бумаги, сообщил чешский новостной сайт iDNES.

Береза Pixabay.com

Отмечается, что из-за ограничений производители недополучили с начала года до 1,2 млн тонн целлюлозной массы. Кроме того, цена на это сырье выросла на 45%, поскольку использование других пород дерева привело к удорожанию процесса переработки материалов.

В iDNES предупредили, что на рынке туалетной бумагой будет наблюдаться дальнейший рост стоимости и снижение качества продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС решил запретить ввоз России туалетной бумаги, мыла, косметических средств, принадлежностей для бритья и дезодорантов.

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