Прага, 15 октября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Запрет на экспорт березы из России, действующий в рамках санкций Запада, спровоцировал в мире дефицит и резкий рост стоимости туалетной бумаги, сообщил чешский новостной сайт iDNES.

Pixabay.com Береза

Отмечается, что из-за ограничений производители недополучили с начала года до 1,2 млн тонн целлюлозной массы. Кроме того, цена на это сырье выросла на 45%, поскольку использование других пород дерева привело к удорожанию процесса переработки материалов.

В iDNES предупредили, что на рынке туалетной бумаги будет наблюдаться дальнейший рост стоимости и снижение качества продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС решил запретить ввоз России туалетной бумаги, мыла, косметических средств, принадлежностей для бритья и дезодорантов.