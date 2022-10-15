Тегеран, , 08:46 — REGNUM 14 октября президент Ирана Ибрагим Раиси в послании поздравил лидеров и народы исламских стран с годовщиной рождения пророка Мухаммеда. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси в своем послании поздравил лидеров и народы исламских стран с годовщиной рождения пророка Мухаммеда и Неделей единства.

Президент Ирана в своем послании выразил надежду, что «в эти благоприятные и благословенные дни будут предприняты более серьезные шаги для установления прочных отношений с целью продвижения чистого ислама с опорой на исламские ценности».

17-й день месяца Рабби уль-Авваль по лунному календарю отмечает годовщины рождения пророка Мухаммеда и имама Джафара Садика, шестого шиитского имама.

С 12-го дня Рабби уль-Авваля (третьего месяца исламского лунного календаря) по 17-й день того же месяца также отмечается Неделя исламского единства.