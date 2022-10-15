Тегеран, 15 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Иранская спортсменкаЭльхам Хоссейни завоевала три золотые медали в весовой категории 81 кг среди женщин на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 2022 года в Манаме (Бахрейн). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 октября.

Андрея Пронин ИА REGNUM Тяжёлая атлетика

Иранские тяжелоатлетки добились значительного прогресса в последние годы. Более того, Эльхам Хоссейни вошла в историю, став первой иранской тяжелоатлеткой, завоевавшей золото на международном турнире. Она также оказалась первой иранкой, которая добыла для страны сразу три золотые медали за турнир.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике 2022 года проходит в Манаме (Бахрейн) с 6 по 16 октября. Согласно данным Mehr News, Иран отправил семерых спортсменок на текущие соревнования.