Тегеран, 15 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Представительницы женской сборной Ирана по легкой атлетикеМелика Новрузи иМахдис Минаипур в метании молота на чемпионате Азии по легкой атлетике завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 октября.

Иран

В первый день 4-го чемпионата Азии по легкой атлетике 2022 года в метании молота представительница иранской команды Мелика Новрузи совершила бросок на 57,84 метра и стала второй после своей соперницы из Кореи, завоевав серебряную медаль.

Также представительница иранской команды Махдис Минаипур показал результат 54,02 метра, заняв 3-е место и завоевав бронзовую медаль.

Согласно данным IRNA, 4-й чемпионат Азии по легкой атлетике 2022 года, принимаемый Кувейтом, проходит с 13 по 17 октября.