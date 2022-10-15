Асиновский район, Томская область, , 08:06 — REGNUM В Асино Томской области 14 октября закрылась последняя угольная котельная. По словам губернатора Владимира Мазура, город полностью перешёл с угля на газ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газовая котельная в Асино, Томская область Телеграмм-канал Владимира Мазура

«Как и обещал асиновцам, с этой зимы здесь будет работать современный комплекс из 17 газовых котельных. Воздух будет чище, а система теплоснабжения города — надёжнее», — отметил он.

На бесперебойную работу коммунальщиков району была выделена субсидия из областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти договорились с ПАО «Газпром» о дополнительной газификации более 1,3 тысячи домовладений и 12 котельных.

В ходе встречи главы региона с председателем правления компании Алексеем Миллером обсудили в том числе проект автономной газификации сжиженным природным газом пяти поселений.

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