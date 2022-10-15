Москва, , 08:06 — REGNUM На протяжении ближайших двух недель ранее объявленная в России частичная мобилизация завершится. Об этом 15 октября рассказал журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам своего визита в Астану.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эта работа уже заканчивается. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал он.

При этом российский лидер уточнил, что на данный момент 33 тысячи призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации уже распределены по подразделениям и ещё 16 тысяч уже прибыли в военные части, привлекаемые для выполнения боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Томской области военнослужащие будут получать единовременную выплату в течение трёх дней с момента получения заявления вместо прежних 15.