Бартын, Турция, , 08:05 — REGNUM В результате взрыва на шахте, произошедшего вечером 14 октября в городе Бартын на севере Турции, погибли 28 человек. Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 15 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Шахта hangela

Фахреттин Коджа «Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28».

По словам главы минздрава, в больницах находятся ещё 11 пострадавших горняков.

Трагедия произошла на шахте в провинции Бартын, в одноимённом городе в районе Амасра. Во время взрыва, который прогремел на глубине 300 метров в 18:15 (время совпадает с московским), в шахте находились 115 рабочих. Часть горняков удалось поднять на поверхность, под землёй заблокированными остались 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до 25 человек возросло число жертв взрыва на шахте в северной части Турции.

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