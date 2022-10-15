Тегеран, 15 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. 14 октября официальный представитель министерства иностранных дел ИранаНасер Канани отреагировал на спорное поведение Франции в отношении забастовок в энергетическом секторе страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В интервью IRNA Канани заявил, что забастовки во Франции и вмешательство французского правительства заслуживают освещения в средствах массовой информации.

По данным СМИ, представители энергетического сектора Франции, в том числе работники нефтеперерабатывающих заводов, которые провели забастовку на минувшей неделе, вновь активизировали действия, приостановив поставки топлива.

Премьер-министр ФранцииЭлизабет Борн приказала местным префектам предпринять усилия, чтобы работники, бастующие на нефтеперерабатывающих заводах Esso-Exxon Mobil, возобновили подачу бензина на станции технического обслуживания по всей стране.

В то время как два профсоюза нефтяного гиганта согласились с предложенным повышением заработной платы, профсоюз работников нефтеперерабатывающих заводов отклонил данное предложение.