, 09:30 — REGNUM 14 октября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи на встрече с участниками 36-й Конференции исламского единства в Тегеране заявил, что никакая держава не сможет «вырвать с корнем саженец Исламской Республики Иран, который теперь стал мощным деревом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иран стоял и сопротивлялся великим державам», — сказал лидер, отметив: «Они думали, что смогут выкорчевать саженец Исламской Республики Иран. Но сегодня этот саженец стал мощным деревом».

Верховный лидер также прокомментировал вопрос солидарности и исламского братства, подчеркнув, что все мусульмане должны рассматривать страдания братских народов в Палестине и Мьянме как свои собственные.

Лидер Исламской революции подчеркнул, что одним из важнейших факторов страданий мусульман являются разногласия между ними.

«Мусульманские страны должны определить интересы исламской уммы, затем они должны укрепить свое единство, чтобы противостоять заговорам высокомерных держав», — заявил Верховный лидер, подчеркнув необходимость проведения Недели единства.