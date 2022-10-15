Москва, , 08:01 — REGNUM Финал XVII всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооружённых сил РФ прошёл в Центральном доме Российской Армии 14 октября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В фестивале приняли участие военнослужащие и сотрудники других силовых структур со всей России. В Минобороны отметили, что многие из конкурсантов ранее выступали на мероприятия для участников спецоперации. Жюри определило победителей в четырёх номинациях.

Гран-при фестиваля и награду в номинации «Лучший вокальный ансамбль» получил коллектив «Отечество» из Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. Представители этой же академии в лице ВИА «Взлёт» стали победителями в номинации «Лучший вокально-инструментальный ансамбль».

В номинации «Авторская песня» победили Пётр и Марина Суховы из Центрального офицерского клуба 12 главного управления Минобороны России в Сергиевом Посаде. Награды за лучшее исполнение песен профессиональных авторов удостоен Иван Малахов из Военного университета Минобороны России.

«Всероссийский фестиваль народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша» за 17 лет своего существования способствовал развитию культурно-досуговой работы и популяризации военной песни в стране и за ее пределами», — передал слова приветствия гостям и участникам фестиваля заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.