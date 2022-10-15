Киев, , 07:59 — REGNUM Воздушная тревога объявлена по всей территории б. УССР, включая Киев. Об этом 15 октября сообщили СМИ киевского режима и администрация города Киева.

Тревога

Сирена воздушной тревоги включилась около 07:00 мск. В Киеве граждан попросили пройти в укрытия.

Также сообщается, что по Киеву был нанесён удар, над городом виден столп дыма. Куда было произведено попадание, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в нескольких областях, находящихся под контролем киевского режима.

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